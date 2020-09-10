Mehmetçiğin elinde doğdu

Şırnak Beytüşşebap’ta göçerlik yapan Cezayir İmaç, önceki gün Yeşilöz Üs Bölgesi’ne giderek eşi Rızkıye İmaç’ın doğum yapmak üzere olduğunu söyleyip yardım istedi. Ailenin kaldığı çadıra giden Sıhhiye Uzman Onbaşı Selami Atalay, hamile kadının ateşini ve tansiyonunu ölçüp ağrı kesici iğne yaptı. Ağrısı dinen kadın için ambulans istendi. Ancak Rızkıye İmaç’ın doğum sancıları arttı. Bunun üzerine uydu telefonu aracılığıyla doğum uzmanı doktor ile irtibat kuruldu.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ



Sıhhiye Selami Atalay, doktorun talimatlarıyla erkek bebeğin doğumunu gerçekleştirdi. Daha sonra gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Bebek ve annesi, genel kontrollerinin yapılması için ambulansla Beytüşşebap Devlet Hastanesi’ne götürüldü.