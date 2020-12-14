14 Aralık 2020 Pazartesi 14:04 | Son Güncelleme:
Mehmet Tevfik Göksu'dan "İstanbul'da hayatı ucuzlatacağız, suyunuza kadar ucuzlatacağız" sözü veren İmamoğlu'na sert tepki
İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB yönetiminin bugün İBB Meclisine yaklaşık %40 su zammı ile geleceğini belirterek tepki gösterdi.
İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu sosyal medya hesabından İBB Meclisine gelence yaklaşık yüzde 40 su zammına ilişkin açıklama yaptı.
Göksu Twitter'da yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vererek İmamoğlu'na tepki gösterdi:
"İstanbul'da hayatı ucuzlatacağız, suyunuza kadar ucuzlatacağız" sözünü veren Ekrem İmamoğlu'na sert tepki göstererek, "İBB yönetimi bugün İBB Meclisine yaklaşık %40 su zammı ile geliyor."