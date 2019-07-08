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  3. Mehmet Öz'den şok sözler: Kardeşim bıçakla saldırdı

Mehmet Öz'den şok sözler: Kardeşim bıçakla saldırdı

Mehmet Öz'den şok sözler: Kardeşim bıçakla saldırdı

Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, kız kardeşi Nazlı Öz tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını kaydederek, suç duyurusunda bulundu

ABD'de yaşayan ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz, kız kardeşinin kendisini bıçakla saldırıp öldürmekle tehdit ettiğini, kız kardeşinin annesiyle yaşadığı evde silah bulunduğunu ve alzheimer hastası annesinin hayatından endişe ettiğini ileri sürerek savcılığa başvurdu. Öz, geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi. Ünlü doktor, annesinin 'alzheimer' hastası olduğunu, İstanbul Sarıyer'de ikamet ettiklerini anlattı. Kız kardeşi Nazlı Öz'ün psikolojik sorunlarının bulunduğunu kaydeden ünlü doktor, annesinin yanında 20 yıldır çalışan hizmetlilerin, kız kardeşi tarafından apar topar işten çıkartıldığını, çalışanların işten kovulmalarının ardından kendisine ulaştıklarında ise duydukları karşısında büyük bir şok yaşadığını anlattı.

'EVİME GİDEMİYORUM'

İddialara göre Nazlı Öz, annesiyle yaşadığı eve çeşitli ateşli silahlar bulunduruyordu. 1 Temmuz tarihinde Öz, kız kardeşinin kendisini bıçakla saldırıp öldürmekle tehdit ettiğini kaydederek, "Kardeşim beni öldürmekle tehdit ediyor. Alzheimer hastası olan annem yalnız ve hayatından endişe ediyorum. Evdeki silahlar nedeniyle korktuğum için evime gidemiyorum" ifadelerini kullandı. Kız kardeşinin tedavi altına alınmasını isteyen Öz, hasta kardeşine vasi tayini yapılması için dava açtıklarını kaydetti. Mehmet Öz'ün ihbarı ardından kız kardeş Nazlı Öz hakkında soruşturma başlatıldı.

(Sabah)

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