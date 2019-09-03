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  3. Mehmet Ali Şahin'den Davutoğlu eleştirisi: İstifa etmemiş olması yanlıştı

Mehmet Ali Şahin'den Davutoğlu eleştirisi: İstifa etmemiş olması yanlıştı

Mehmet Ali Şahin'den Davutoğlu eleştirisi: İstifa etmemiş olması yanlıştı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, Ahmet Davutoğlu'nun kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine karar verilmesine ilişkin, "Başka arkadaşlar da başka parti kurma çalışmaları içerisinde. Onlar istifa ettiler. Parti kurma çalışmalarını yürütüyorlar. Bu arkadaşlarımızın istifa etmemiş olmaları bana göre kendileri açısından yanlıştı." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, AK Parti MYK toplantısında, Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı'nın kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine karar verilmesine ilişkin, "Başka arkadaşlar da başka parti kurma çalışmaları içerisinde. Onlar istifa ettiler. Parti kurma çalışmalarını yürütüyorlar. Bu arkadaşlarımızın istifa etmemiş olmaları bana göre kendileri açısından yanlıştı." dedi. 

Şahin, Hak-İş'e bağlı Özçelik-İş Sendikasının Korel Termal Otel'de düzenlenen toplantısına katılmak üzere geldiği Afyonkarahisar'da, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

AK Parti'den ihraç talebi Şahin, gazetecilerin, AK Parti MYK toplantısında, Davutoğlu, Özdağ, Üstün ve Başcı'nın kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verilmesine ilişkin sorusu üzerine, bu kişilerin zaten parti kurma çalışmaları içerisinde olduklarını her seferinde söylediklerini anlattı. Söz konusu isimlerin, parti kurma kararı verdikten sonra AK Parti ile üyelik ilişkisinin devam etmesinin son derece yanlış olacağını dile getiren Şahin, şöyle devam etti: "Nitekim yine başka arkadaşlar da başka parti kurma çalışmaları içerisinde. Onlar istifa ettiler. Parti kurma çalışmalarını yürütüyorlar. Bu arkadaşlarımızın istifa etmemiş olmaları bana göre kendileri açısından yanlıştı. Keşke böyle bir ihraç kararı alınmamış olsaydı. Mesela sayın Davutoğlu, genel başkan iken, altında imzası bulunan, parti aleyhine konuştuğu ve gelişi güzel ifadelerde bulunduğu için kaç kişinin ihracına karar vermiştir? Bu kararların altında sayın Davutoğlu'nun imzası vardır. Parti disiplinine uygun davranmadığı ve parti aleyhinde konuştuğu için birçok arkadaşın ihracını ilgili kurul kabul etmiş, altında da sayın Davutoğlu'nun imzası vardır. Dolayısıyla işin başındayken farklı, sadece üyeyken farklı davranmak profesörlük ünvanına erişmiş olan bir kişiye yakışmaz diye değerlendiriyorum." dedi.

(AA)

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