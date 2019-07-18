Mehmet Aktaş kimdir? Yeni Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş kaç yaşında, nereli?

Mehmet Aktaş kimdir? vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yerini aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ve valiliklere ilişkin Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, bakanlık emrine verilirken, yerine Emniyet Genel Müdürü olarak Şırnak Valisi Mehmet Aktaş atandı.Mehmet Aktaş kimdir, nereli? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

MEHMET AKTAŞ KİMDİR?

1968 Elazığ doğumlu olan Mehmet Aktaş, ilköğrenimi Elazığ Merkez Tadım Köyü İlkokulu'nda; ortaokulu ve liseyi Elazığ İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı.1990 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.1994’te Malatya kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. Adaylık sürecinde 8 ay İngiltere'de bulundu.

1997'de Aksaray-Gülağaç'ta kaymakam olarak göreve başlayan Aktaş, daha sonra da Malatya-Kuluncak, Muş-Hasköy, Düzce-Cumayeri,Rize-Çayeli ilçelerinde kaymakamlık yaptı. 2010-2014 yılları arasında İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nde Şube Müdürü, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2014-2016 yılları arasında İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. 1 Haziran 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Karabük Valisi olarak atandı. Son valiler kararnamesi ile 21 Haziran 2017’de Karabük Valiliği’nden Şırnak Valiliği’ne atandı.

Mehmet Aktaş evli ve 3 çocuk babasıdır.