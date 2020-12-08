'Meclis'teki teröristler Kürtleri temsil etmiyor'

Diyarbakır’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 177 aile, 463’üncü günde de HDP binası önündeki oturma eylemlerini sürdürüyor. Emine- Şeyhmus Kaya çifti, 2015’te Lice’de kaçırılan polis memuru Vedat Kaya (28) için koronavirüs nedeniyle Mardin’deki evlerinde eyleme devam ediyor. Terör örgütü yandaşlarının baskı ve tehditleriyle Derik’ten Mardin’e geçmek zorunda kaldıklarını belirten Şeyhmus Kaya, HDP’li milletvekillerine seslenerek şöyle konuştu: “Devletin maaşını almıyor musun? Senin ne farkın var polisten, diğer memurlardan? Sen orada maaşını alıyorsun. Gelip benim oğlumun yolunu kesiyor. 30- 40 tane terörist, HDP ile Lice’de oğlumu kaçırıyor ve 6 senedir ben oğlumdan haber alamıyorum.”

SAĞ OLDUĞUNU SÖYLÜYORLAR



“Oğlum şehit mi, sağ mı, bilmiyorum. O teröristler Meclis’te durduğu zaman ben oğlumdan bir haber alamam. Derik’te oturuyordum, beni suyumdan, toprağımdan, evimden, bağımdan, bahçemden ettiler. Orada bana rahat vermediler. Şu anda Mardin merkeze geldim. Ankara’ya gittim, Diyarbakır’a gittim. Bütün insan hakları dernekleriyle görüştüm. Bize somut hiçbir delil yok. Sağ olduklarını söylüyorlar. Bir hayvanı o mağaraya koysan yaşamaz. İnsanlar gelip HDP il binasında ‘imdat, imdat’ diye bağırıyor. Bu adamların mutlaka cezalandırılmasını istiyorum. Bu milletvekillerini Meclis’ten kovsunlar. Esas Kürt biziz. O Meclis’teki teröristler de Kürtleri temsil etmiyor.”

EVLADIMIN ELİNDEKİ KALEMİ KIRIP SİLAH VERDİLER



İstanbul’da yaşayan Şevket Bingöl, 2014’te Arnavutköy’de HDP ilçe teşkilatı tarafından çayına ilaç katılarak kaçırılan oğlu Tuncay evlat nöbeti tutmaya devam ediyor. “14 yaşındaki oğlumun elindeki kalemi kırdılar, keleş verdiler” diyen . Bunun hesabını kim verecek. HDP bu çocukları götürdü. HDP bizim çocukları getirsin. 16 aydır HDP’den herhangi bir açıklama gelmedi. Hastalık var, her şey var. Biz her şeye rağmen çocuklarımızı terk edip gitmiyoruz. Çocuklarımız almadan bir yere gitmeyeceğiz.”

DAĞDAN KAÇIP AİLESİNE KAVUŞTU



6 YIL önce 14 yaşında terör örgütü PKK’ya katılan kadın terörist Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Ailesine kavuşan terörist, ifadesinin ardından emniyete götürüldü. Dün biri 1993’te diğeri 2016’da örgüte katılan iki terörist daha teslim oldu. Yıl içinde ikna ile teslim olanların sayısı 225’e yükseldi.

‘MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR’



MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp ve beraberindekiler, dün evi kundaklanan evlat nöbetindeki Ayşegül-Rauf Biçer’i ziyaret etti. Kayaalp, olayı kınayarak, “O mızrak artık çuvala sığmaz” dedi.