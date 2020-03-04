Meclis'te yumruklu kavga... CHP'nin Başkan Erdoğan'a hakareti tansiyonu yükseltti
TBMM'de CHP'li Engin Özkoç'un konuşması sonrası AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga çıktı.
CHP'li Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli sözleri nedeniyle TBMM Genel Kurulunda kavga çıktı
NUMAN KURTULMUŞ: HUKUK ÖNÜNDE HESABI SORULACAKTIR
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Ülkemizin tam manasıyla varoluş mücadelesi verdiği bu günlerde seçilmiş Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımıza karşı hakaretler sarfeden CHP'nin Grup Başkanvekili eğer akli melekelerini yitirmemiş ise açık bir ihanet içerisindedir. Hukuk önünde hesabı sorulacaktır." dedi
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