Meclis'te yumruklu kavga... CHP'nin Başkan Erdoğan'a hakareti tansiyonu yükseltti

CHP'li Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli sözleri nedeniyle TBMM Genel Kurulunda kavga çıktı

NUMAN KURTULMUŞ: HUKUK ÖNÜNDE HESABI SORULACAKTIR

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Ülkemizin tam manasıyla varoluş mücadelesi verdiği bu günlerde seçilmiş Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımıza karşı hakaretler sarfeden CHP'nin Grup Başkanvekili eğer akli melekelerini yitirmemiş ise açık bir ihanet içerisindedir. Hukuk önünde hesabı sorulacaktır." dedi

Ayrıntılar geliyor...