Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1916
  • 6,8988
  • 319.122
  • 109162
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Meclis, İdlib için kapalı oturumda toplanacak

Meclis, İdlib için kapalı oturumda toplanacak

Meclis, İdlib için kapalı oturumda toplanacak

TBMM Genel Kurulu, bugün gerçekleştireceği kapalı oturumda İdlib'deki gelişmeleri ele alacak.

Genel Kurul, haftalık olağan çalışmasına bugün saat 15.00'te toplanarak başlayacak.

Daha sonra AK Parti'nin teklifi üzerine kapalı oturuma geçilecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kapalı oturumda İdlib'deki gelişmelerle ilgili milletvekillerine ayrı ayrı sunum yapacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın hazır bulunacağı gizli oturumda, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri de değerlendirmelerde bulunacak.


Can Yaman hakkında soruşturma başlatıldı!
'Galibiyetim tüm şehitlerimize'
İşin 'Aslı' ortaya çıktı!
Aleyna Tilki'ye büyük şok! Her an kapatılabilir
Ünlü oyuncudan alkışlık hareket! Sınıra gitti yardım dağıttı
<p>Savunma Sanayii Başkanlığı, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda ROKETSAN'ın ürettiği yüzde

Savunma Sanayii Başkanlığı paylaştı: ROKETSAN tüm üretim hatlarıyla tam kapasite çalışıyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

50 ilin beklediği Karadeniz-Akdeniz Otoyolu'nda sona doğru

KKTC'den Kapalı Maraş açıklaması! 'Statüsü değişmeli'