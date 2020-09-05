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  3. Meclis Başkanı Şentop'tan esprili Tekirdağ Şehir Hastanesi paylaşımı: Adi ayırlı olsun
05 Eylül 2020 Cumartesi 10:10 | Son Güncelleme:

Meclis Başkanı Şentop'tan esprili Tekirdağ Şehir Hastanesi paylaşımı: Adi ayırlı olsun

Meclis Başkanı Şentop'tan esprili Tekirdağ Şehir Hastanesi paylaşımı: Adi ayırlı olsun
AA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Devlet Hastanesi ile ilgili esprili bir paylaşım yaptı. Şentop, "Kısa bir zaman sonra açılacak olan Tekirdağ Şehir Hastanesinde son inceleme ve değerlendirmelerimizi yaptık. Adi ayırlı olsun." ifadelerini kullandı.


Şentop, kentteki programları kapsamında açılışa hazırlanan Tekirdağ Şehir Hastanesini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

TBMM Başkanı Şentop'a ziyaretinde Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ve protokol üyeleri eşlik etti.

Şentop, incelemelerinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesinin "H" harfinin ışığı yanmayan tabelasının olduğu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımında Trakya şivesine de atıfta bulunan Şentop, "Kısa bir zaman sonra açılacak olan Tekirdağ Şehir Hastanesinde son inceleme ve değerlendirmelerimizi yaptık. Adi ayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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Meclis Başkanı Şentop'tan esprili paylaşım: Adi ayırlı olsun
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