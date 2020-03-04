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  3. Meclis Başkanı Mustafa Şentop açıklama yaptı

Meclis Başkanı Mustafa Şentop açıklama yaptı

Meclis Başkanı Mustafa Şentop açıklama yaptı

Son Dakika Haberleri.. Meclis Başkanı Mustafa Şentop açıklama yaptı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop açıklama yaptı.

Şentop şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eden seçilmiş Cumhurbaşkanı'na karşı basit, alelade hakaretlerin Meclis çatısı altında yeri yoktur. Bu bakımdan bu ifadelerle basın toplantısı yapan zatı kınıyorum. Bu, bir milletvekiline, siyasetçiye, sorumlu bir vatandaşa yakışmayacak bir tavırdır."
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