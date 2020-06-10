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  3. MEB'ten karne açıklaması! Bu sene karne verilecek mi?
10 Haziran 2020 Çarşamba 16:35 | Son Güncelleme:

MEB'ten karne açıklaması! Bu sene karne verilecek mi?

MEB'ten karne açıklaması! Bu sene karne verilecek mi"

Son Dakika Haberleri.. Bu sene karne verilecek mi? Gelen son dakika bilgisine göre MEB, ilkokul ve ortaokul karneleri elektronik ortamda erişime açılacağı aktarıldı.

 Bu sene karne verilecek mi? Gelen son dakika bilgisine göre MEB, ilkokul ve ortaokul karneleri elektronik ortamda erişime açılacağı aktarıldı. Liselerde ise ikinci dönem için karne basılı ortamda düzenlenmeyecek. 

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