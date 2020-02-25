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  3. MEB sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı! Sözleşmeli öğretmen sonuç ekranı

MEB sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı! Sözleşmeli öğretmen sonuç ekranı

MEB sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı! Sözleşmeli öğretmen sonuç ekranı

MEB sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları heyecanlan bekleniyordu. 20 bin öğretmen ataması kapsamında sözlü sınav sonuçları açıklandı. 5 Şubat tarihinde başlayıp 22 Şubat tarihine kadar devam eden mülakatlarda başarılı olanlar görevlerine başlamak için bekleyecek. Atama tercihleri ise 9 ve 13 Mart tarihleri arasında kabul edilecek, sonuçlar ise 18 Mart'ta adaylara ilan edilecek. Sözleşmeli öğretmen sorgulama ekranı haberimizde..

Sözleşmeli öğretmen sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. 5-22 Şubat tarihleri arasında mülakata katılan adayların heyecanla beklediği sonuçlar erişime açıldı. 20 bin öğretmen ataması kapsamında sözlü sınav sonuçları açıklandı. Sözlü sınav sonuçları, e-devletten sorgulanabiliyor. Sonuçlara sınav merkezi olan il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla sınava girdiği sözlü sınav komisyonuna itiraz edilebiliyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
 

TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Atama tercihleri ise 9 ve 13 Mart tarihleri arasında yapılacak. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir. Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir

Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.”

Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.”
seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

Tercihlerine atanamayan adaylardan “9.5.2.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

ATAMALAR NE ZAMAN?

Sonuçlar 18 Mart'ta adaylara ilan edilecek. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

Atamaların Duyurulması ve Tebligat ile Göreve Başlama

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.


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