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Ücretsiz ders kitapları plastik poşetsiz dağıtılacak

Ücretsiz ders kitapları plastik poşetsiz dağıtılacak

Milli Eğitim Bakanlığı milyonlarca öğrenciye dağıtılacak ücretsiz kitapları bugünden itibaren okullara göndermeye başlıyor. Daha önce poşetler içinde gönderilen kitaplar bu yıl ilk kez "sıfır atık" projesi kapsamında poşetsiz gönderilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yeni  eğitim-öğretim döneminde öğrencilere ücretsiz olarak verilecek yaklaşık 147  milyon ders kitabının dağıtımında plastik poşetler kullanılmayacak.  AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi  kapsamında Türkiye genelinde devam eden seferberliğe okullardaki geri dönüşüm  kumbaraları, öğrenci eğitimleri gibi uygulamalarla destek veren Bakanlık, bu  anlayışı ücretsiz derskitaplarının dağıtım çalışmalarına da yansıttı.

MEB tarafından tüm il milli eğitim müdürlüklerine, 2019-2020  eğitim-öğretim yılında Bakanlığa bağlı resmi ve özel okul öncesi eğitim, ilkokul,  ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere dağıtılacak  ücretsiz ders kitaplarının dağıtım esaslarını içeren yazı gönderildi.Yazıda, ücretsiz olarak verilecek ders kitaplarının dağıtımı için  plastik poşet gönderilmeyeceği bildirildi.
 
ELEKTRONİK ORTAMDA YAYINLANACAK KİTAPLAR BELİRLENDİ
 
Öte yandan yazıda, ders kitaplarının öğrenci ve öğretmenlerin  hizmetine sunulmasında yapılacak iş ve işlemler detaylarıyla sıralandı.

Buna göre, takım kitaplarda öğrencilere ders ve öğrenci çalışma  kitabı, öğretmenlere ise ders kitabı ve öğrenci çalışma kitabı ile öğretmen  kılavuz kitabı birlikte verilecek. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için elektronik ortamda yayınlanacak  kitapların listesini paylaşan Bakanlık, bu kitapların içeriklerini PDF formatında  "http://www.eba.gov.tr/ekitap" adresinde hizmete sunacak.
 
Az gören öğrenciler için linkte yer alan kitapların içerikleri, il,  ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından tabletlere yüklenerek öğrencilere  ulaştırılacak. Açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi ve mesleki açık  öğretim lisesi ile yetişkinler I. ve II. kademe kitapları, ders notları ise halk  eğitim merkezi müdürlüklerince teslim alınarak dağıtılacak.
 
 YAKLAŞIK 147 MİLYON ÜCRETSİZ KİTAP DAĞITILACAK
 
Bakanlıkça 2003'ten itibaren uygulanan ücretsiz ders kitabı projesi  kapsamında 2019-2020 eğitim- öğretim yılı için okullardan kitap talepleri  toplanırken, bu çerçevede talep edilen 146 milyon 845 bin 100 adet kitabın  baskısına başlandı. Bu kapsamda bugünden itibaren baskısı tamamlanan ders kitapları il  ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilmeye başlanacak. 26 Ağustos  itibarıyla 146 milyon 845 bin 100 adet ders kitabının tamamı il ve ilçe milli  eğitim müdürlükleri depolarında olacak. Okulların açıldığı 9 Eylül itibarıyla örgün eğitimdeki 18 milyon  öğrencinin masasında ders kitapları hazır bulundurulacak.
  
MESAİ SAATİ GÖZETMEKSİZİN ÇALIŞILACAK
 
 Okulların eğitim-öğretime başladığı gün kitapların öğrenci ve  öğretmenlerin hizmetine sunulabilmesi için yürütülecek iş ve işlemler, cumartesi  ve pazar günleri de dahil mesai saatlerine bağlı kalınmaksızın sürdürülecek.  Ancak teslim alma iş ve işlemlerinin 07.00-21.00 saatleri arasında yapılmasına  yönelik gerekli tedbirler ilgili birim amirleri tarafından alınacak. Teslim alınan kitaplar için adres bilgileri sisteme girilen depolar,  en geç 8 Temmuz'a kadar hazır hale getirilecek, buralarda her türlü güvenlik  tedbiri alınacak. Depoların güvenliğinin sağlanması hususu emniyet müdürlüklerine  bildirilecek. İl, ilçe milli eğitim müdürlüklerince kitapların teslim alınması,  muayene ve kabulü, depoda bulunan ders kitaplarının dağıtım planına göre tasnif  edilmesi, dağıtım planında bulunan bütün okullara nakledilmesi ile benzeri iş ve  işlemler maarif müfettişlerince denetlenecek.
 

AA
 

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