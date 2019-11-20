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  3. Öğretmenlerin alan değişikliği atama takvimi açıklandı

Öğretmenlerin alan değişikliği atama takvimi açıklandı

Öğretmenlerin alan değişikliği atama takvimi açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin 2019 Yılı Alan Değişikliği Atama Takvimi yayımlandı.

MEB Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yayımlanan takvime göre, adayların ön başvuruları 9-13 Aralık'ta alınacak. Bu sürede, ön başvurular incelenerek eğitim kurumu, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylanacak veya reddedilecek.

Adayların tercih başvuruları, 23-26 Aralık'ta alınacak. Tercih başvurularının eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanmasının ardından atamalar, 31 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri ise 17 Ocak-3 Şubat 2020'de yapılacak.

(AA)


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