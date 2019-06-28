Mazbatasını aldı, göreve başladı

Hilal YILDIRIM

İl Seçim Kurulu’na saat 17.00 sıralarında eşi Dilek İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile gelen İmamoğlu, Kurul Başkanı Ziya Bülent Öner’den mazbatasını teslim aldı. Burada kısa bir açıklama yapan İmamoğlu, “Her şeyden önce şehrimize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Umarım en güzel işleri yapacağımız bir 5 yıllık dönem geçiririz” ifadesini kullanarak Saraçhane’deki belediye binasına geçti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı devir-teslim töreninde başkanlık mührünü İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan alan Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve resmen başlamış oldu.