Mayıs ek ders neden yatmadı? Mayıs ayı ek ders ücreti ne zaman yatacak?

2020 Mayıs ek ders ücreti neden yatmadı? sorusunun yanıtı gündemde merakla araştırılıyor. Binlerce öğretmen ek ders ücretini bekliyor. 2019-2020 öğretim yılında görev yapan öğretmenler, koronavirüs salgını nedeniyle eğitim kurumlarının tatil edildiği günlerde üzerlerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak, ek ders ücretinden yararlandırılacağı açıklanmıştı. MEB Bakanı Ziya Selçuk, "Ücretli öğretmenler ek ders ücreti alabilecek. Uzaktan eğitimin başladığı günden itibaren öğretmenlere ödeme yapılacak" şeklinde açıklama da yapmıştı.

MAYIS EK DERS ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?

Mayıs ayı ek ders ücretine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ek ders ücret ödemeleri ile ilgili gelişme olması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

ÖĞRETMENLERE EK DERS ÜCRETİ ÖDEMESİ

Resmi Gazete'nin yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; Milli Eğitim Bakanlığı yönetici ve öğretmenlerin ek ders saatlerine ilişkin kararda değişikliğe gidildi. Buna göre; 2019-2020 öğretim yılında görev yapan öğretmenler, koronavirüs salgını nedeniyle eğitim kurumlarının tatil edildiği günlerde üzerlerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak, ek ders ücretinden yararlandırılacak.

Bu kapsamda ödeme yapılanlar, tatil edilen günlere ilişkin kendilerine telafi ve uzaktan eğitim görevi verilmesi halinde, ayrıca ek ders ücreti ödenmeksizin bu görevleri yerine getirmekle yükümlü olacak. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğretmenlerin, ek ders ücretleri geri tahsil edilecek.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERE EK DERS ÜCRETİ ÖDEMESİ

MEB Bakanı Ziya Selçuk konu hakkında açıklama yaptı. Selçuk,"Ücretli öğretmenler ek ders ücreti alabilecek. Uzaktan eğitimin başladığı günden itibaren öğretmenlere ödeme yapılacak" dedi.

EK DERS ÜCRETLERİ NE KADAR?

Süreçte öğretmenler, pandemi öncesi kaç lira ek ders ücreti alıyorsa o kadar almaya devam edecekler. Ek ders ücreti 15 saat üzeri dersten sonraki her ders başında 17.22 TL’dir. Bu rakamı 15 saat üstündeki her ders ile çarptığınızda alacağınız ek ders ücretine ulaşabilirsiniz.