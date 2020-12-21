Mavi Vatan'da Kaplan Pençesi Tatbikatı yapılacak: Hedef Aksaz bölgesi ve Akdeniz'in uluslararası suları

Milli Savunma Bakanlığı Kaplan Pençesi Tatbikatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kaplan Pençesi 2020/2 Tatbikatı; Hava Savunma Komutanlığı kontrol ve yönetiminde, Muh.Hv.Kv.K.Yrd.lığı ve BHHM’leri K.lığı sevk ve idaresinde, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla, 22 Aralık 2020 tarihinde Aksaz bölgesi ve Akdeniz’in uluslararası suları ve hava sahasında icra edilecektir." denildi.





Tatbikatın maksadına ilişkin ise Milli Savunma Bakanlığı, "TSK’nın, muhtemel bir müşterek harekâtta hava sahası kontrol usul ve yöntemleri ile koordinasyon usullerinin uygulanması, yeni taktik, teknik ve yöntemlerin sahada değerlendirilmesidir. Tatbikata Hava Kuvvetleri Komutanlığından muhtelif tip ve miktarda muharip ve destek uçakları, hava savunma unsurları ile komuta kontrol merkezleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığından genel maksat helikopteri ile hava savunma unsurları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından çeşitli tip ve miktarda gemiler, uçak ve İHA’lar ile hava savunma unsurları katılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." açıklamasında bulunuldu.