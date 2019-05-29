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29 Mayıs 2019 Çarşamba 11:26 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 11:26

Mavi kategorideki MLKP üyesi Ümit Emrah Köse adliyeye sevk edildi

Mavi kategorideki MLKP üyesi Ümit Emrah Köse adliyeye sevk edildi

Mersin'de yakalanan ve 1 milyon 500 bin Türk lirası ödülle Terörden Arananlar Listesi'nde mavi kategoride yer alan terör örgütü MLKP üyesi Ümit Emrah Köse, adliyeye çıkarıldı.

Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon 500 bin Türk lirası ödülle mavi kategoride yer alan MLKP terör örgütü üyesi "Deniz" kod adlı Ümit Emrah Köse'nin, Mersin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye getirildi.

Adliyeye getirilişi sırasında slogan atmaya çalışan Köse, polisler tarafından engellendi.

Yasa dışı yollarla Mersin'e geldiği belirlenen Köse'nin, eylem arayışında olduğu iddia edildi.

Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arama kaydı bulunan Köse'nin yakalanması İçişleri Bakanlığınca duyurulmuştu. Köse'nin, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarına sabotaj, bomba hazırlama ve silah kullanımı konularında eğitim verdiği tespit edilmişti.

(AA)

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