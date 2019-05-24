Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0897
  • 6,8136
  • 251.077
  • 85.400
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Son dakika... Mavi kategoride aranan Deniz kod adlı terörist Ümit Emrah Köse yakalandı

Son dakika... Mavi kategoride aranan Deniz kod adlı terörist Ümit Emrah Köse yakalandı

Son dakika... Mavi kategoride aranan Deniz kod adlı terörist Ümit Emrah Köse yakalandı

İçişleri Bakanlığınca, mavi kategoride yer alan terör örgütü MLKP üyesi Ümit Emrah Köse'nin yakalandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığınca, mavi kategoride aranan terör örgütü MLKP üyesi Ümit Emrah Köse'nin yakalandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon 500 bin Türk lirası ödülle mavi kategoride yer alan MLKP terör örgütü üyesi "Deniz" kod adlı Ümit Emrah Köse, Mersin'de polislerce yakalandı.

Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında arama kaydı bulunan terörist Köse'nin, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarına sabotaj, bomba hazırlama, silah kullanımı konularında eğitim verdiği tespit edildi.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sezan Aksun'un oğlu ikinci kez dava açtı
Hadise'nin kardeşi Alman futbolcuya kafayı taktı
Şarkıcı Can Bonomo: Sadece gözlerim bozuldu
Demet Evgar ailece Norveç tatiline çıkıyor!
Emre Karayel yaşadıklarından ders çıkardı, ev aldı!
Ramazan ayında mide problemlerinin önüne nasıl geçilebilir? <br> Gastrit ve reflüye karşı nasıl ö

Gastriti veya Reflüsü Olanlar Ramazanda Nelere Dikkat Etmeli?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Sıfır ayarında ikinci el otomobil nasıl bulunur?

Pentagon'dan 'UFO' itirafı