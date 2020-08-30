MasterChef Somer Sivrioğlu'na Çin tuzu (MSG) tepkisi

MasterChef yarışmasının jürilerinden Somer Sivrioğlu’nun Çin tuzu monosodyum glutamat (MSG) ile ilgili bir açıklamada bulunarak, “İnsanlar monosodyum glutamatın kötü bir şey olduğunu düşünüyorlar. Hiç öyle bir şey yok.” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Hidayet Vahapoğlu, resmî Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak Somer Sivrioğlu’nun monosodyum glutamate (MSG) ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Bu adama çin tuzunun reklamını ne karşılığı yaptın diye birisi sormalı

Monosodyum glutamat (MSG) yiyecklere sahte lezzet katan, bağmlılık yapan,doyma hissini ortadan kaldıran,kalp-damar hastalıkları ve obezitenin öncelikli sebeplerindendir.Gizli reklamdır @rtukkurumsal @TCTarim pic.twitter.com/UOuQzPwB6i — Dr. M. Hidayet VAHAPOĞLU ���� (@HVahapoglu) August 30, 2020

Monosodyum glutamatın yiyeceklere sahte lezzet katan, bağımlılık yapan, doyma hissini ortadan kaldıran bir madde olduğunun altını çizen Vahapoğlu, kalp ve damar hastalıklarının yanı sıra obezitenin de öncelikli sebeplerinden olduğunu kaydetti.

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu’nun “Çin tuzunun reklamını ne karşılığı yaptığının sorulması gerektiğini” ifade eden Dr. Hidayet Vahapoğlu, bunun gizli bir reklam olduğunu belirterek RTÜK ve Tarım Bakanlığına çağrıda bulundu.

MONOSODYUM GLUTAMAT (MSG) NEDİR? ÇİN TUZUNUN ZARARLARI NELERDİR?

İnsan vücudundan oluşturduğu olumsuz etki dolayısıyla uzmanlar tarafından tehdit olarak görülen Çin tuzu, tat verici bir gıda katkı maddesidir.

Çoğunlukla Çin restoranlarında kullanıldığı için Çin tuzu diye anılan monosodyum glutamate, aslında glutamic asidin tuzudur. Glutamik asit ise proteinlerin temel yapı taşları olan aminoasitlerden biridir. Vücut için son derece önemli aminoasitlerden biri olan glutamik asitten yola çıkılarak üretilen MSG ise çok daha farklı bir madde olarak öne çıkıyor.

Eklendiği gıdaları adeta bir “tadına doyum olmaz” bir hale dönüştüren MSG, insanı “duracağı yeri bilemeyecek şekilde yemeye” itiyor.

MSG’nin zararları arasında öğrenme bozukluğundan baş ağrısına, aşırı kilo almaya ve şeker hastalığına kadar geniş bir hastalık kümesi bulunuyor. Öte yandan alerjileri de tetikleme potansiyeline sahip olan ve sinir sistemi için toksik bir madde görevi gören MSG hakkında çeşitli dönemlerde değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, Çin tuzunun bulantı, çarpıntı ve nefes darlığına da sebep olabileceğini iddia ediyor.