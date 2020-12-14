Maskesiz gezen kadın polisi "Artistliğiniz kime?" diyerek tepki göstermişti... Polisi tehdit eden kadının bir skandalı daha ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta maskesiz olduğu için kendisine ceza işlemi yapmak isteyen polisleri CİMER'e şikayet etmekle tehdit eden Gülcan Ç., sosyal medyada izleyenlere "pes" dedirtti. Polislere karşı saldırgan tavrının yanı sıra çevre sağlığını da tehlikeye atan Gülcan Ç.’nin, birçok suç kaydı bulunduğu ve 10 ay önce de çay bahçesinde olay çıkardığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Evren Başar, maske takmayan kadının polislere verdiği tepkinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

İnsanların maske, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uyması gerektiğini ifade eden Başar şunları söyledi:

“Toplum sağlığını koruma adına gece gündüz görev yapan güvenlik güçlerimize yardımcı olmalı ve maske-mesafe-temizlik kurallarına uymalıyız. Hanımefendi boşuna zahmet edip CİMER’e yazmasın”

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı'nda yaşanan olayda, maske denetimi yapan polis ekiplerine tepki gösteren bir kadın maskesini takmamış, polis ekiplerini CİMER’e şikayet etmekle tehdit etmişti. Maske takmayan kadın, "Zor kullanın bakalım CİMER'e yazacağım bekleyin bakalım siz, CİMER'e de yazacağım" diyerek tehdit etmişti.

GARSONLARA KÜLLÜK, MÜŞTERİLERE BARDAK FIRLATMIŞTI

Bu arada Gülcan Ç.'nin daha önce de bir çay bahçesinde ortalığı birbirine kattığı ortaya çıktı. Birçok suçtan kaydı olduğu ortaya çıkan Gülcan Ç., 16 Şubat'ta İsmetpaşa Mahallesi'nde gittiği çay bahçesinde oturduğu masadaki küllüğü önce yere ardından ise kendisini uyaran garsonların üzerine attı, daha sonra da masaları devirip diğer müşterilerin üzerine bardak fırlattı. Bunun üzerine garsonlar Gülcan Ç.'yi dışarı çıkarmak isteyince kadının yanındaki arkadaşları, garsonlara saldırmış, ihbar üzerine gelen polisler Gülcan Ç.'yi gözaltına alarak karakola götürmüştü.