Maskesi düşünce ortadan kayboldu

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun ‘mütevazı maskesinin’ düştüğü Ordu - Giresun Havalimanı’nda hakkı olmamasına rağmen VIP giriş kapısından geçişine izin verilmeyince ortalığı bir birine kattığı görüntüler ile Vali Seddar Yavuz için ‘Tam bir it’ demesi kamuoyunun büyük tepkisini aldı. İmamoğlu’nun savunmasını ise CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak yaptı. Öztrak “Burada bir kumpas var. Çünkü, Sayın Ekrem İmamoğlu’nun yanında bir kere milletvekillerimiz var. Onlarla beraber geçme hakkı var” dedi.

Portakal bile tepkili

Vatandaşların ‘gülen yüzünün arkasında başka bir kimlik varmış’ diye eleştirdiği İmamoğlu’na en büyük destekçilerinden FOX TV sunucusu Fatih Portakal’dan da tepki geldi. Portakal, ana haber bülteninde İmamoğlu’nun Ordu Valisi Seddar Yavuz’a ‘it’ diye hakaret ettiği görüntülerin ellerinde olduğunu ancak yayınlamadıklarını söyledi. İmamoğlu’nun gerçek yüzünün ortaya çıktığı olayla ilgili haberi veren Fatih Portakal şu sözleri söyledi: “Kamunun önündeyseniz devleti nasıl görürseniz görün devlet bizim devletimiz, o vali de bizim valimiz. Ancak o lafı diyemezsiniz."

'KENDİSİNİ EĞİTMELİ'

"Bir örnek model olarak kamuoyunun önüne çıktınız. Sizi insanlar güler yüzünüz için alkışladı. Ama o sözü söyleyemezsiniz. Demek ki Ekrem İmamoğlu’nun da siyaseten öğrenmesi gereken şeyler olacak. Kendisini ileriki dönemde eğitme durumuna gelmeli ve kötü alışkanlığını yenmeli” dedi."

VALiLiK YASAL iŞLEM BAŞLATTI

Ordu Valisi Seddar Yavuz, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti: “Valiliğimizin, VIP kullanımı ile ilgili hukuka uygun olarak almış olduğu karar, demokratik bir hak olarak eleştirilebilir. Ancak, küfür ve hakaret edilmesi asla kabul edilemez ve hukuki sonuçları olan bir davranıştır.”

Hadsizliği CHP'nin düzeltmesi şart

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İmamoğlu’nun havalimanı VIP salonuna alınmadığı iddiasına ilişkin, “Bunu bir VIP krizi olarak değil, devletin valisine karşı yapılmış bir hakaret olarak tanımlamak ve böyle görmek durumundayız” diyerek şunları kaydetti: “Yapılan bu açık hadsizliği ve saygısızlığı da telafi etmek Cumhuriyet Halk Partisi heyetine düşer.”