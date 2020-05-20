Maske zorunluluğu olan iller hangisi? İstanbul, İzmir ve Ankara'da maske takmak zorunlu mu? İşte cezası..

Maske zorunluluğu olan illerin nereler olduğu vatandaşlar tarafından arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Küresel boyuta ulaşan yeni tip koronavirüs salgını sonrası Türkiye'de birçok önlem alındı. Son olarak koronavirüs yoğun olarak bulunduğu bölgelerde dışarı çıkarken maske takma zorunluluğu getirildi. Peki, Maske zorunluluğu olan iller hangisi? İstanbul, İzmir ve Ankara'da maske takmak zorunlu mu? Toplamda 30 şehirde faaliyete geçirilen uygulama hakkında detaylar haberimizde.

MASKE ZORUNLULUĞU OLAN İLLER HANGİSİ?

Yeni tip koronavirüs salgını sonrası bazı önlemler alınmaya devam ediyor. Son olarak 30 şehirde maskr takma zorunluluğu getirildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle Şanlıurfa, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Uşak, Rize, Karabük, Kayseri, Sakarya, Siirt, Tunceli, Kırıkkale, Kırklareli, Isparta, Burdur, Konya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Gümüşhane, Bolu, Amasya, Eskişehir, Kocaeli ve İzmir'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

İZMİR'DE DE MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

İzmir'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla il geneli ve 30 ilçede maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

İzmir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, tüm ilçelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla daha önce alınmış kararlara ilave olarak bazı cadde ve alanlarda ağzı ve burnu kapatacak şekilde tıbbi ve bez maske kullanımının zorunlu hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Kent genelinde 30 ilçede yasağın uygulanacağı sokak, cadde ve alanlar, İzmir Valiliği internet sitesindeki "http://www.izmir.gov.tr/kurumlar/izmir.gov.tr/2020-Basin/Mayis/maske/maske-zorunlugu-.pdf" adresinde listelendi.

MASKESİZ DIŞARI ÇIKMANIN CEZASI KAÇ PARA

Maske takma zorunlu olduğu illerde maskesiz olarak dışarı çıkmanın cezası 3 bin 150 liradır.

İçişleri Bakanlığı’nın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.