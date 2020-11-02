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  • Maske cezasına çıldıran evli çift ortalığı birbirine kattı: Polise yumruk attılar
02 Kasım 2020 Pazartesi 11:33 | Son Güncelleme:

Maske cezasına çıldıran evli çift ortalığı birbirine kattı: Polise yumruk attılar

İHA

Osmaniye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz dolaştığı için polisin maske cezası yazmak istediği evli çift ortalığı birbirine kattı. Polise yumrukla saldıran öfkeli çift gözaltına alındı.

Osmaniye'de maskesiz dolaştığı için ceza kesilmek istenen evli çift, polise yumrukla saldırdı. O anlar bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İHA'da yer alan habere göre, Osmaniye merkezde bir lokantanın önünde eşiyle birlikte maskesiz şekilde duran ve ismi öğrenilemeyen şahsa polis ekipleri önce maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı ardından da ceza uygulayacaklarını belirtti.

POLİSE YUMRUK ATTILAR

Polisin kendisine ceza yazacağını anlayan adam, tartışmaya girdiği polise yumruk attı. O esnada eşi de yumrukla polise saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen destek polis ekipleri öfkeli karı kocayı güçlükle sakinleştirip, gözaltına alarak işlem yapmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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