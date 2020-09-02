Masada vaka artışı var... Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı.



YENİ KISITLAMA OLACAK MI?

Artan ölüm ve vaka oranları yeni tedbirleri getirecek mi, yeni kısıtlama kararları olacak mı? Ankara'daki Türkiye ortalamasının üzerindeki artış ve yine yüz yüze eğitim başlığı kurulun gündeminde yer alıyor.

Toplantı sonrası Bakan Koca'nın basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.