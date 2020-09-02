02 Eylül 2020 Çarşamba 19:30 | Son Güncelleme:
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı.
Masada vaka artışı var... Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapacak
Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı saat 17.00'da başladı. Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında toplanan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı.
YENİ KISITLAMA OLACAK MI?
Artan ölüm ve vaka oranları yeni tedbirleri getirecek mi, yeni kısıtlama kararları olacak mı? Ankara'daki Türkiye ortalamasının üzerindeki artış ve yine yüz yüze eğitim başlığı kurulun gündeminde yer alıyor.
Toplantı sonrası Bakan Koca'nın basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.