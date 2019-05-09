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Marmara'da sıcaklık artış gösteriyor

Marmara'da sıcaklık artış gösteriyor

Bölgede hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Gece saatlerinden sonra Trakya (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) ile İstanbul çevrelerinde sağanak beklenirken bölgede sıcaklık 2 ila 4 derece artacak. Rüzgarın güney ve güneybatı (lodos), öğle saatlerinden itibaren güneydoğu (keşişleme) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

(AA)

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