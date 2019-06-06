Marmara'da hava durumu

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunda çok bulutlu hava öngörülüyor.

Öğle saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin edilen bölgede rüzgar, batı ve güneybatı (lodos), akşam saatlerinde doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

(AA)