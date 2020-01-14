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Marmara atığa teslim olmasın

Marmara atığa teslim olmasın

Marmara Denizi’ndeki kirlilik seviyesinin giderek arttığını belirten uzmanlar, “Deniz, gemiler, deniz trafiği ve organik atıklar nedeniyle tehlike altında. Gelişigüzel cezalara düzenleme gelirse 20 yıla temizlenir” diyor.

Türkiye’de en fazla nüfus yoğunluğu 24 milyon 465 bin 194 nüfusla Marmara Bölgesi’nde. 24 milyonluk nüfusun 16 milyonu ise İstanbul’da yaşıyor. Bu yoğun nüfusun atıklarının çok büyük bir bölümü ise Marmara Denizi’ne akıyor. Uzmanlar tesislerin tam kapasiteyle çalışmadığını, suyu sadece süzülerek Marmara Denizi’ne verildiğini savunuyor. Bütün bunlara ilave olarak da İstanbul Boğazı’nın trafiği de kirliliğe tuz biber oluyor. 

2500 TRAFİK HAREKETİ

İstanbul Boğazı’nda her gün 150 uğraksız gemi, 23 tehlikeli yük taşıyan gemi geçişi ve yaklaşık 2 milyon insanın taşındığı 2 bin 500 adet bölgesel deniz trafik hareketi yaşanıyor. Bu taşıtların bazıları organik atıklarını Marmara Denizi’ne bırakıyor.

‘SU KALİTESİ ÇOK İYİ DEĞİL’

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Meriç Albay, “Marmara Denizi su kalitesi bakımından çok iyi değil. Eğer biz etkin bir şekilde atıkları kontrol edemezsek, sadece gelişi güzel iki gemiye ceza yazarsak bu böyle çözülmez. Gemilerden atık atmayacağız, fabrika atıkları verilmeyecek, evsel atıklarımızı atık tesislerinde arıtmadan denize bağlamayacağız. O zaman denizimiz 10-15 belki de 20 yılda pırıl pırıl olacak” dedi


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