Marketler açık mı? Hafta sonu A101, BİM ve ŞOK marketler açık mı, kapalı mı olacak? İşte detaylar..

Corona virüsle mücadele kapsamında alınan yeni kararda 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hafta sonu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı. Bunun üzerine "Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı?" sorusu araştırılmaya başladı. Peki, A101, BİM ve ŞOK marketler açık mı? Marketler sokağa çıkma yasağında kapalı mı, açık mı? İşte cevabı...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK MI?

Sokağa çıkma yasağında marketlerin açık olup olmayacağı binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor. Marketler sokağa çıkma yasağında kapalı olacak.

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri, tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri) açık kalacak.

Ayrıca 50 bin nüfusa bir adet olmak üzere; valilikler, kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri, doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler, PTT, kargolar gibi dağıtım şirketleri, hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri de açık olacak.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: TELAŞ SÖZ KONUSU OLMASIN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 ile ilişkin sokağa çıkma yasağını değerlendirirken, "Pazar gününden itibaren bu devam edecek diye bir telaş söz konusu olmasın. Pazar günü akşam saat 24.00 itibarıyla bitecektir. Vatandaşlarımızı bir bulaştan korumak için bu adım atılmıştır." dedi.



İlgili genelgeyi valiliklere gönderdiklerini belirten Soylu, "İşin başından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gerçekleşen bir süreç yönetimi ortadadır. Bu süreçte dört temel meseleyi gözümüzün önünden kaçırmadık. Birincisi kamu düzeninin sağlanması, ikincisi sağlık sisteminin ayakta kalması ve sürdürülebilmesi, üçüncüsü üretim ve tedarik zincirinin devam etmesi, dördüncüsü sosyal mesafe ve sosyal izolasyon." diye konuştu.



Daha önce 65 yaş üzerindeki ve 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getirildiğini, 31 ile giriş-çıkışın sınırlandığını ifade eden Soylu, gelinen noktada, tüm verileri göz önüne alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla birlikte Sağlık Bakanlığı ile değerlendirerek, hafta sonu için 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirtti.

Soylu, "Vatandaşlarımızdan talebimiz şudur: Bir telaşa gerek yok." dedi.