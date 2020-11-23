Mardin'in onur günü "Türk Yıldızları" ile taçlandı

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait "Türk Yıldızları" isimli akrobasi timi, Mardin'de renkli görüntülere sahne oldu. Onur Günü kapsamında gerçekleştirilen gösteri uçuşu, vatandaşların beğenisi topladı.

AA'da yer alan habere göre, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi "Türk Yıldızları", Mardin'in onur günü etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu yaptı. Öğle saatlerinde 7 uçaktan oluşan tim, Mardin semalarında Türk bayrağının sembolü ay yıldızı çizdi, vatandaşları selamladı. Türk Yıldızları'nın nefes kesen gösterileri, tarihi yapılarla güzel görüntüler oluşturdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal meyda hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi: