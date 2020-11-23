  • $7,7876
  • 9,2719
  • 467.21
  • 1324.74
  • Haberler
  • Güncel
  • Mardin'in onur günü "Türk Yıldızları" ile taçlandı
23 Kasım 2020 Pazartesi 15:37 | Son Güncelleme:

Mardin'in onur günü "Türk Yıldızları" ile taçlandı

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi "Türk Yıldızları" Onur Günü kapsamında Mardin semalarında gösteri uçuşu yaptı.

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait "Türk Yıldızları" isimli akrobasi timi, Mardin'de renkli görüntülere sahne oldu. Onur Günü kapsamında gerçekleştirilen gösteri uçuşu, vatandaşların beğenisi topladı.

AA'da yer alan habere göre, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi "Türk Yıldızları", Mardin'in onur günü etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu yaptı. Öğle saatlerinde 7 uçaktan oluşan tim, Mardin semalarında Türk bayrağının sembolü ay yıldızı çizdi, vatandaşları selamladı. Türk Yıldızları'nın nefes kesen gösterileri, tarihi yapılarla güzel görüntüler oluşturdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal meyda hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

<p>Çin’in Şangay Kentinde bulunan Pudong Uluslararası Havalimanı’nda kargo terminalinde

Çin'de koronavirüs paniği... 14 bin kişi karantinadan kaçmaya çalıştı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Rize beyaza büründü

İstanbul'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından bugün hayat normale döndü

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.