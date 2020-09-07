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  3. Mardin'de trafik kazası: 5 ölü, 2 yaralı
07 Eylül 2020 Pazartesi 22:02 | Son Güncelleme:

Mardin'de trafik kazası: 5 ölü, 2 yaralı

Mardin'de trafik kazası: 5 ölü, 2 yaralı
AA

Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Mardin'in Midyat ilçesi, Midyat-Dargeçit kara yolunun 10. kilometresinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen bir kamyon bir traktör ve bir otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

AA'nın aktardığı habere göre, kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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