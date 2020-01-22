Mardin'de terör örgütü PKK'ya ait depoda uzun namlulu silah ele geçirildi

Mardin'in Dargeçit ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait depoda uzun namlulu silah bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 19 Ocak'ta Dargeçit ilçesinde kırsal alanda düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait olduğu değerlendirilen depo ortaya çıkarıldı.

Depoda, taşların arasına gizlenmiş ve poşete sarılı uzun namlulu silah, şarjör ve 30 fişek ele geçirildi.

AA