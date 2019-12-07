Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7884
  • 6,4038
  • 271.932
  • 108869
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Mardin'de FETÖ operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı

Mardin'de FETÖ operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı

Mardin'de FETÖ operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı

Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yakalama kararı bulunan FETÖ şüphelilerine yönelik 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonda örgütün mahrem yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen ve aralarında ByLock kullanıcılarının da bulunduğu 9 zanlının yakalandığı kaydedilen açıklamada, evlerdeki aramalarda yüklü miktarda döviz ve Türk lirası, sahte kimlikler, çok sayıda SIM kart, dijital materyal ve örgütsel dokümana el konulduğu belirtildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA


Sevgili Geçmiş dizisinden hayranlarını üzen haber
Seda Bakan kızı Leyla'nın yüzünü ilk kez gösterdi!
Can Yaman'dan şoke eden Çağatay Ulusoy tepkisi!
Kuruluş Osman dizisinde büyük hata! Sosyal medyada olay oldu
Mehmet Ali Erbil hastaneye servet ödüyor
<p>Hindistan’da bir düğünde bir kadın dansçı dans performansını durdurduğu için yüzünden silahla vur

Dans Etmeyi Bıraktığı İçin Yüzünden Vuruldu!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Akıncı TİHA ilk kez gökyüzüyle buluştu!

Tıp dünyasında çığır açacak cihaz Türkiye'ye geliyor