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13 Haziran 2019 Perşembe 08:40 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 09:17

Mardin'de çatışma! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'de çatışma! 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Mardin'in Nusaybin ilçesi Ömeryan bölgesi ve Bingöl'ün Adaklı ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlıkları tarafından düzenlenen hava destekli operasyonlarda toplam 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedilerek şu bilgilere yer verildi:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin-Nusaybin ilçesi Ömeryan kırsalında 2 terörist, Bingöl-Adaklı ilçe kırsalında 2 terörist olmak üzere toplam 4  terörist İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan hava destekli operasyonlarda etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

(DHA)

 

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