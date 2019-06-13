Mardin'de çatışma! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedilerek şu bilgilere yer verildi:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin-Nusaybin ilçesi Ömeryan kırsalında 2 terörist, Bingöl-Adaklı ilçe kırsalında 2 terörist olmak üzere toplam 4 terörist İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan hava destekli operasyonlarda etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

(DHA)