Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7632
  • 7,6834
  • 371.511
  • 110271
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
05 Haziran 2020 Cuma 09:09 | Son Güncelleme:

Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Mardin Ömerli ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katıldığı operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre; İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin Ömerli ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katıldığı operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Koronavirüse karşı yeni tedbirler açıklandı
Edirne Valiliği duyurdu: Türk özel harekat polisi botuna taciz ateşi açıldı
Bilim Kurulu üyesi yanıtladı! Maske kullanımını ne zaman bırakacağız?
Darbeci Hafter milislerinin mühimmatlarını ele geçirdiler!
Fenerbahçe'de kanatlara iki bomba birden
İBB ekipleri Beyoğlu Belediyesi'nin maske ve dezenfektan stantlarını kaldırdı

İBB ekipleri Beyoğlu Belediyesi'nin maske ve dezenfektan stantlarını kaldırdı

O meyveyi tuzla yemek yazın en çok şikâyet edilen soruna çö

O meyveyi tuzla yemek yazın en çok şikâyet edilen soruna çözüm oluyor

Kamu bankalarından tarihin en avantajlı paketi! Kredi fırsatından kimler

Kamu bankalarından tarihin en avantajlı paketi! Kredi fırsatından kimler yararlanacak?

Zayıflamak için yatmadan önce 2 yemek kaşığı onu t&

Zayıflamak için yatmadan önce 2 yemek kaşığı onu tüketmek yetiyor...