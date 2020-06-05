05 Haziran 2020 Cuma 09:09 | Son Güncelleme:
Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Mardin Ömerli ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katıldığı operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre; İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin Ömerli ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katıldığı operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.