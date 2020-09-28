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28 Eylül 2020 Pazartesi 22:28 | Son Güncelleme:

Mardin'de 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Mardin'de 2 PKK'lı terörist teslim oldu
AA

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Mardin'de 2 PKK'lı terörist teslim oldu.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 PKK'lı terörist teslim oldu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kararlı operasyonları neticesinde terör örgütü PKK militanları teslim olmaya devam ediyor. Biri erkek biri kadın olmak üzere 2 PKK’lı terörist daha Mardin’in Nusaybin ilçesindeki hudut karakolumuza gelerek teslim oldu."
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