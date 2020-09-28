28 Eylül 2020 Pazartesi 22:28 | Son Güncelleme:
Mardin'de 2 PKK'lı terörist teslim oldu
AA
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Mardin'de 2 PKK'lı terörist teslim oldu.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 PKK'lı terörist teslim oldu.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kararlı operasyonları neticesinde terör örgütü PKK militanları teslim olmaya devam ediyor. Biri erkek biri kadın olmak üzere 2 PKK’lı terörist daha Mardin’in Nusaybin ilçesindeki hudut karakolumuza gelerek teslim oldu."