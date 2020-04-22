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  3. Mardin'de 1 PKK'YPG'li terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Mardin'de 1 PKK'YPG'li terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Mardin'de 1 PKK'YPG'li terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Suriye barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 1 PKK/YPG'li terörist Mardin Demirtepe Hudut Karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Suriye barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 1 PKK/YPG’li terörist Mardin Demirtepe Hudut Karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

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