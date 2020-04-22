Mardin'de 1 PKK'YPG'li terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Suriye barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 1 PKK/YPG'li terörist Mardin Demirtepe Hudut Karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Suriye barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 1 PKK/YPG’li terörist Mardin Demirtepe Hudut Karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız