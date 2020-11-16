Mardin'de 1 kilo 970 gram patlayıcı madde taşıyan terörist yakalandı

Mardin Kızıltepe'de PKK terör örgütüne yönelik operasyonda, metropol kentlere bombalı eylem hazırlığında olan Suriye uyruklu bir terörist yakalandı. Teröristin üzerinde 2 kilogram patlayıcı ve zaman ayarlı bomba düzeneği bulundu.

Mardin'de emniyet ekipleri terör örgütü PKK'ya yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Suriye sınırından yasadışı yollarla geçiş yaparak metropol kentlerde bombalı eylam yapacağı tespit edilen terörist yakalandı.

ÜZERİNDE 2 KİLOGRAM PATLAYICI BULUNDU



Suriye uyruklu teröristin sol kolunda alçı görünümünde sargılı olarak patlayıcı madde tespit edildi. Ayrıca teröristin çantasında şampuan kutusu içinde patlayıcı ele geçirildi. Teröristin üzerinde 2 kilogram patlayıcı ve zaman ayarlı bomba düzeneği bulundu.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terörist tutuklandı.