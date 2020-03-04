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  3. Mardin Vali Yardımcısı Başoğlu, FETÖ'den açığa alındı

Mardin Vali Yardımcısı Başoğlu, FETÖ'den açığa alındı

Mardin Vali Yardımcısı Başoğlu, FETÖ'den açığa alındı

Mardin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu, hakkındaki yürütülen terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı.

Mardin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu, hakkındaki yürütülen terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı.

DHA'nın aktardığı habere göre, İçişleri Bakanlığı'nca FETÖ/PDY ile iltisakı ve irtibatı olduğu iddialar nedeniyle Mardin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. 

Mülkiye müfettişlerince tamamlanan soruşturmanın ardından Vali Yardımcısı Başoğlu, açığa alındı. Başoğlu'nun yerine Yeşilli Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki görevlendirildi.


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