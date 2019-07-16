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  3. Mardin merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 19 yakalama kararı

Mardin merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 19 yakalama kararı

Mardin merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 19 yakalama kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında aralarında iş adamı ve basın mensuplarının da yer aldığı 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Mardin'de yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 10 ilde operasyon başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada aralarında iş adamı ve basın mensuplarının da bulunduğu 19 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince şüphlilerin yakalanması için Mardin, Ankara, Malatya, Şanlıurfa, Van, Adana, Elazığ, Kırşehir, Yozgat ve Kütahya'da belirlenen adreslere eş zamanlı başlatılan operasyon sürüyor.

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