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  3. Mardin Kızıltepe'de operasyon: 15 kg plastik patlayıcı, 3 adet uzaktan kumandalı patlayıcı düzeneği ele geçirildi

Mardin Kızıltepe'de operasyon: 15 kg plastik patlayıcı, 3 adet uzaktan kumandalı patlayıcı düzeneği ele geçirildi

Mardin Kızıltepe'de operasyon: 15 kg plastik patlayıcı, 3 adet uzaktan kumandalı patlayıcı düzeneği ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mardin Kızıltepe'de, hudut birliklerimizce yasa dışı geçiş teşebbüsüne yapılan müdahalede, 15 kg plastik patlayıcı, 3 adet uzaktan kumandalı patlayıcı düzeneği ve çeşitli malzeme ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mardin Kızıltepe’de, hudut birliklerimizce yasa dışı geçiş teşebbüsüne yapılan müdahalede, 15 kg plastik patlayıcı, 3 adet uzaktan kumandalı patlayıcı düzeneği ve çeşitli malzeme ele geçirildi. 


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