Mardin Kızıltepe'de operasyon: 15 kg plastik patlayıcı, 3 adet uzaktan kumandalı patlayıcı düzeneği ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mardin Kızıltepe’de, hudut birliklerimizce yasa dışı geçiş teşebbüsüne yapılan müdahalede, 15 kg plastik patlayıcı, 3 adet uzaktan kumandalı patlayıcı düzeneği ve çeşitli malzeme ele geçirildi.