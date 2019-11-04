Maradona futbolcuyken hangi şehrin mezarlığının duvarına 'Ne kaçırdığınızı bilmiyorsunuz' yazılmıştır?

Kim Milyoner Olmak İster sorusu: Maradona futbolcuyken oynadığı hangi İtalyan şehrinin takımını şampiyon yapınca o şehrin en büyük mezarlığının duvarına 'Ne kaçırdığınızı bilmiyorsunuz' yazılmıştır? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster 7’den 70’e herkes tarafından beğeniler izleniyor. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu’nun üstlendiği yarışmada renkli ve heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Bazı soruların cevabını merak eden bireyler internet üzerinde aramalar yapıyor.

Maradona futbolcuyken oynadığı hangi İtalyan şehrinin takımını şampiyon yapınca o şehrin en büyük mezarlığının duvarına 'Ne kaçırdığınızı bilmiyorsunuz' yazılmıştır?

A: Napoli

B: Palermo

C: Milano

D: Verona

Doğru cevap: Napoli