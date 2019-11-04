Maradona futbolcuyken hangi şehrin mezarlığının duvarına 'Ne kaçırdığınızı bilmiyorsunuz' yazılmıştır?
Maradona futbolcuyken oynadığı hangi İtalyan şehrinin takımını şampiyon yapınca o şehrin en büyük mezarlığının duvarına 'Ne kaçırdığınızı bilmiyorsunuz' yazılmıştır? Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Birbirinden zor sorular ile yarışmacıları heyecanlı dakikalar yaşatan yarışma programı hem eğlendiriyor, hem de bilgi veriyor. İşte 4 Kasım Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümünde çıkan soru
Kim Milyoner Olmak İster sorusu: Maradona futbolcuyken oynadığı hangi İtalyan şehrinin takımını şampiyon yapınca o şehrin en büyük mezarlığının duvarına 'Ne kaçırdığınızı bilmiyorsunuz' yazılmıştır? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster 7’den 70’e herkes tarafından beğeniler izleniyor. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu’nun üstlendiği yarışmada renkli ve heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Bazı soruların cevabını merak eden bireyler internet üzerinde aramalar yapıyor.
Maradona futbolcuyken oynadığı hangi İtalyan şehrinin takımını şampiyon yapınca o şehrin en büyük mezarlığının duvarına 'Ne kaçırdığınızı bilmiyorsunuz' yazılmıştır?
A: Napoli
B: Palermo
C: Milano
D: Verona
Doğru cevap: Napoli