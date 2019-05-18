Mansur Yavaş'tan dikkat çeken atama...

Sabah gazetesinin haberine Gültekin, 24 Haziran 2018 seçimlerinde CHP ve Kılıçdaroğlu ile ilgili eleştiri odaklı çok sayıda tweet atmış.

Gültekin 24 Haziran 2018 günü attığı bir tweetinde Kılıdaroğlu'nun istifa etmesini isteyerek "Seçimin Kazananı: Recep Tayyip Erdoğan. Seçimin Kaybedeni: Kemal Kılıçdaroğlu. Seçimin Sürprizi: MHP. En İYİ Çıkış Yapan: İYİ Parti. CHP - Muharrem İnce Paritesi bas bas bağırıyor: Muharrem İnce CHP Genel Başkanı olmalıdır, Kemal Kılıçdaroğlu (e artık lütfen) istifa etmelidir" yorumunda bulunmuş.

Volkan Gültekin 24 Haziran 2018 günü attığı bir tweetinde ise, "CHP'li yöneticiler şu anda insan aklıyla alay ediyor. YSK her seçim geç sonuç girer. Sorgulama yerine kafayı kuma gömerek ne elde edeceksiniz? Başarısızsınız, istifa edin, koltuğu Muharrem İnce'ye devredin" tweetiyle çok dikkat çekmişti.

Yine Gültekin 24 Haziran'da attığı bir tweetinde "Çok net soru soruyorum: Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için daha ne olabilir? İnsanlar 40 günde Muharrem İnce'ye bu kadar oy verip, CHP'ye oy vermiyorsa bunun sebebi nedir?" paylaşımında bulunarak Kılıçdaroğlu'nu tekrar istifaya çağırmış.