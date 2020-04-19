Manisa son dakika deprem kaç şiddetinde? Manisa'da deprem mi oldu?

Manisa'da deprem mi oldu? Manisa son dakika depremi kaç şiddetinde? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Manisa'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Manisa'da deprem mi oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 11.32'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.