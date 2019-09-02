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  3. Manisa'da can pazarı! 17 kişi yaralandı

Manisa'da can pazarı! 17 kişi yaralandı

Manisa'da can pazarı! 17 kişi yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde üzüm toplamaya giden işçilerin bulunduğu midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

Çakırbeli Mahallesi'nden Alaşehir yönüne giden tarım işçilerini taşıyan Yüksel Ilgın (40) yönetimindeki 45 Y 7687 plakalı midibüs şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile 16 işçi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Midibüste 26 kişinin bulunduğu öğrenildi.

(AA)

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