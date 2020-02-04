Manisa'da üst üste depremler... Çevre illerden de hissedildi

Kandilli tarafından açıklanan son dakika bilgisine göre Manisa'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı.

4.4 İLE SALLANDI

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem çevre illerden de hissedildi. 19.47'de meydana gelen depremin derinliği ise 7.5 km olarak açıklandı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

22 Ocak’ta 5.4 ile sarsılan Manisa’nın Akhisar ilçesi, zaman zaman meydana gelen depremlerle beşik gibi sallanmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Manisa’nın Akhisar ilçesinde saat 18.41’de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Manisa il merkezi ve çevre ilçelerde de hissedilen deprem nedeniyle yaralanma ve hasar meydana gelmediği öğrenilirken, vatandaşlar panik yaşadı.

1 SAAT ÖNCE DE SALLANMIŞTI

Öte yandan Manisa bir saat önce de 3.9 büyüklüğünde bir deprem yaşamıştı.