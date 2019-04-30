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  3. Manisa Lalesi'ni koparana 60 bin lira ceza

Manisa Lalesi'ni koparana 60 bin lira ceza

Manisa Lalesi'ni koparana 60 bin lira ceza

Manisa'daki Spil Dağı Milli Parkı'nda yetişen Manisa Lalesi, havaların ısınmasıyla birlikte yüzünü gösterdi. Çevre kanununa göre ise koruma altındaki laleyi koparmanın cezası 60 bin 163 lira.

Spil Dağı'nda yetişen Manisa Lalesi için daha önce hazırlanan Tür Eylem Planı'na göre nesli tehlike altındaki lalelerin çiçeklerine veya soğanlarına zarar verilmemesi için para cezası uygulanmaya başlandı. 2872 Sayılı Çevre Kanunu'na göre geçen yıl 48 bin 625 lira olan cezanın miktarı bu yıl 60 bin 163 liraya çıktı. Lalenin yanı sıra soğanını toplayan vatandaşlara da aynı miktarda para cezası kesilecek.

10 YILDIR MANİSA LALELERİNİ FOTOĞRAFLAMAK İÇİN BÖLGEYE GİDİYOR

Manisa Lalesi'ni görmek isteyen doğaseverler ise bölgeye akın etmeye başladı. Spil Dağı'ndaki laleleri görmek ve fotoğraflamak için 10 yıldır bölgeye geldiğini belirten Şükrü Sezer, "Manisamızın adeta simgesi haline gelmiş Manisa lalelerini, her yıl gelip bu günlerde fotoğraflıyoruz. Burası Manisa'nın koruma altına alınmış bir bölgesi. Manisa lalelerini koparanlara uygulanacak ceza yasasından çok memnun olduk. Ağır cezalarla lalelerin koparılmaya caydırıcı olması bizleri çok mutlu etmiştir. Gelecek nesillerimizin de Manisa lalesini bilmesini istiyoruz. Bu cezai işlemlerin uygulanması en azından koparmayı caydıracaktır. Bunları bırakın koparmayı, dokunmaya bile kıyamıyoruz" dedi.

(DHA)

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