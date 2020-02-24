Son dakika haberi... Manisa korkutan deprem! İzmir, Balıkesir ve Bursa'da da hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan veriye göre, saat 05.43'te Akhisar ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde oluştu. Deprem, Manisa'nın yanı sıra İzmir'den de hissedildi.

MANİSA VALİLİĞİNDEN 4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Manisa Valiliği, merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4,8 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.

Bir aydır deprem fırtınası yaşayan Manisa, bugün sabaha da depremle uyandı. Saat 05.43'te merkez üssü Akhisar ilçesi Karabörklü Mahallesi olan 4,8 büyüklüğündeki bir deprem meydana geldi. Depremle ilgili bir açıklama yapan Manisa Valiliği, depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: