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Maltepe'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Maltepe'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Maltepe’de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sahil yolu Turgut Özal Bulvarı İdealepe Köprülü Kavşağı Maltepe yönünde seyreden S.Ö.’nün kullandığı 34 NF 6338 plakalı otomobil, köprülü kavşaktan sahil yoluna katılan Şafak E.’nin kullandığı 34 BF 6225 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kaza sonucu kontrolden çıkan otomobil yolu ayıran refüjü aşarak karşı şeritten gelmekte olan Sezgin V.’nin kullandığı 34 HK 6225 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonucu Şafak E. ve Sezgin V.'nin kullandığı araçta bulunan bir kadın yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle sahil yolunda oluşan trafik yoğunluğu kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

(AA)

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