Maltepe Ümraniye 23 Haziran seçim sonuçları: Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı

Ümraniye Maltepe son dakika seçim sonuçları herkes tarafından merak ediliyor. 23 Haziran İstanbul Belediye Başkanlığı seçiminde hangi adayın önde olduğunu merak eden vatandaşlar ‘Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı’ aramasını yapıyorlar. Bilindiği üzere Yüksek Seçim Kurulu tarafından İstanbul ilinde seçimlerin tekrarlanması kararı verilmişti. YSK, yeni seçim tarihi için 23 Haziran Pazar gününü işaret etmişti. Milyonlarca İstanbullu vatandaşlık görevini yerine getirmek üzere sandık başına gidip oylarını kullandı. Maltepe Ümraniye seçim sonuçları da en çok merak edilen ilçeler arasında yerini aldı. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı nasıl? Maltepe Ümraniye seçim sonuçları belli oldu mu?

MALTEPE ÜMRANİYE 23 HAZİRAN SEÇİM SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Maltepe Ümraniye 23 Haziran seçim sonuçları henüz belli olmadı. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı belli olduğu zaman haberimiz içerisinden ve aksam.com.tr adresi üzerinden yayınlanacaktır.

MALTEPE 23 HAZİRAN SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÜMRANİYE 23 HAZİRAN SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?

Binali Yıldırım oy oranı henüz belli olmadı. Oy oranları açıklandığı zaman haberimiz içerisinden güncellenecektir.

MALTEPE HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Maltepe, İstanbul iline bağlı Marmara Denizi'ne kıyısı olan, Anadolu yakasında bir ilçedir. Kadıköy, Kartal, Sancaktepe ve Ataşehir ilçeleriyle komşu olan Maltepe İstanbul'un 10. büyük ilçesi konumundadır. 54,2 km2 üzerine kurulmus, 18 mahalleden oluşmaktadır. Bölge Akdeniz iklimine hakim olup yazları sıcak ve kuru geçerken kışları ise yağmurlu ve soğuk geçer. Bölgenin kuzey kısmına doğru büyük bir ormanlık alan mevcuttur. Yüzölçümü 278 km2 olup, nüfusu 471,059’dir.

İstanbul’da kurulan en eski belediyelerden biri olan Maltepe Belediyesi, 1928’de Baytar Selahattin Narlıgil liderliği altında kurulmuştur. Boğazici Köprüsü'nün Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlaması ile bölge 1970’lerde nüfus artışına başlamıştır. Ancak bölgenin gerçek anlamda kalkınması 1994’den sonra gerçekleşmiştir. Adem-i merkezciliğe geçişte Maltepe daha önce bağlı olduğu Kartal’dan ayrılarak kendi başına bir belediye haline gelmistir. Maltepe Belediyesi gerçek anlamda bir kalkınmayı bu ayrılıştan sonra yaşamaya başlamıştır.

Maltepe Belediyesi'nde şu anda 7 üniversite, 43 ilkokul, 4 meslek okulu, 4 lise, 17 özel lise, 4 Anadolu Lisesi ve 2 halk eğitim merkezi bulunmaktadır. Maltepe ayrıyeten Türkiye’deki en büyük eğitim merkezine de ev sahipliği yapmaktadır. Marmara Eğitim Köyü anaokuldan doktora programlarına kadar eğitim veren bir kampüse sahiptir.

31 MART SEÇİMLERİNDE ÜMRANİYE’DE KİM BİRİNCİ OLDU?

31 Mart Belediye Başkanlıkları seçiminde AK Parti %54,57 oy oranı ile birinci parti seçildi. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım oldu.

İSMET YILDIRIM KİMDİR?

1960 yılında Ümraniye'de doğan İsmet YILDIRIM, Bayburt kütüğüne kayıtlı olup aslen Rizelidir. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 1982 yılında mezun olduktan sonra aile şirketinde müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri vermiştir. İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği ve İnşaat Müteahhitleri Komitesi Başkanlığı'nın yanı sıra bir çok vakıf ve dernekte yöneticilik yapmıştır. 1999 yılından bu yana Kiptaş Genel Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. Yabancı dili İngilizce olup evli ve 2 çocuk babasıdır.